Автобусы проекта "Москва – область" проехали более 16 млн км с лета 2025 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 16 миллионов километров преодолели автобусы проекта "Москва – область" с момента запуска летом 2025 года. Это расстояние в 40 раз превышает путь от Земли до Луны. Об этом сообщил столичный Дептранс.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, задача проекта – сделать поездки между столицей и ближайшим Подмосковьем такими же комфортными, как внутри Москвы.

Сейчас маршруты связывают Москву с 8 городскими округами: Химки, Красногорск, Краснознаменск, Власиха, Солнечногорск, Мытищи, Одинцовский и Долгопрудный.

На линиях работают восемь моделей автобусов – вместительные автобусы и электробусы Ситимакс 12, НефАЗ-5299, КАМАЗ-52222, а также машины среднего класса "Ситимакс 9" и КАМАЗ-4290. В ближайшее время на маршруты выйдут автобусы малого класса.

Вся техника соответствует стандартам Московского транспорта: автобусы оснащены климат-контролем, USB-зарядками, медиапанелями, низким полом и местами для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

Ликсутов отметил, что по поручению Сергея Собянина совместно с правительством Московской области продолжается развитие единой транспортной системы. Уже более года проект связывает столицу с крупными городами и поселениями Подмосковья.

На пригородные маршруты вышли более 400 современных автобусов, всего для проекта закуплено 600 машин большого, среднего и малого классов. Доля автобусов большого класса на интегрированных направлениях выросла с 34 до 82%, провозная способность увеличилась на 32%, а время работы маршрутов – с 17 до 20 часов в сутки.

В планах – интегрировать в систему Московского транспорта не менее трети пригородных маршрутов. Пассажиры получат понятное расписание, предсказуемые интервалы и удобные пересадки на метро, МЦД, МЦК и городские маршруты.

Ранее сообщалось, что 12 сентября между столицей и Мытищами запустят два новых автобусных маршрута № 1169 и 1199. Автобусы будут следовать до станции метро "Медведково", соединяя ее с остановкой "НИИОХ" и Троицкой улицей в Мытищах.