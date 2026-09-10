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10 сентября, 11:50

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В Московском зоопарке родился детеныш альпаки

Видео: MAX/"Московский зоопарк"

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш альпаки. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

В августе мамой впервые стала самка по имени Горжетка. Малыш оказался самцом. Сейчас он уже уверенно стоит на ногах, но пока не отходит далеко от матери.

Горжетка приехала в Центр воспроизводства несколько лет назад и присоединилась к уже сформированной паре Пуфика и Ватки. Характер у нее непростой: она держится отстраненно от людей и холодна к соседям-альпакам, в том числе животное ценит личное пространство.

"Когда у нее появился детеныш, Горжетка, как и всякая заботливая мама, стала оберегать его от окружающих – особенно ей не нравится, когда к малышу слишком близко подходит юная самочка, родившаяся в июне. Она уже в три раза крупнее новорожденного и проявляет к нему активный интерес. Мама вынуждена отгонять старшую сестру толчками и плевками, однако рано или поздно детеныши начнут общаться и даже играть", – рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Первый детеныш Горжетки унаследовал черный окрас отца. У предыдущих детенышей, рожденных от самки Ватки, окрас был белым или рыжим. Отец семейства по имени Пуфик сейчас живет отдельно, чтобы не беспокоить ни самок, ни детенышей.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет детеныши кустарниковых собак. Сейчас они уже выходят на прогулки вместе с остальными членами семейства. В теплую погоду их можно увидеть в вольере на старой территории, а при похолодании они перемещаются во внутренние теплые домики.

По словам Акуловой, щенки рождаются слепыми и глухими, размером меньше ладони. Они имеют темно-коричневый или даже черный окрас. Через пару недель у них открываются глаза, а по мере взросления малыши приобретают более светлый, рыжий оттенок. Сейчас щенки питаются материнским молоком.

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