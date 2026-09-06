Три детеныша среднеазиатской кобры впервые с 1980-х вылупились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Потомство среднеазиатской кобры впервые с 1980-х годов получили в Московском зоопарке. Три детеныша появились на свет с 12 по 17 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Яйца специалисты сразу перенесли в специальный инкубатор, где поддерживали температуру около 28 градусов. Такое решение связано с высокой чувствительностью кобр к внешним раздражителям. Пока маленькие рептилии не представлены в экспозиции.

Вес детенышей составляет 14–18 граммов, а длина – 24–26 сантиметров. Их окрас желто-серо-оливковый, с вертикальными полосами, которые со временем станут светлее. Змееныши уже перенесли первую линьку и вскоре начнут самостоятельно питаться.

Взрослые среднеазиатские кобры вырастают до 150-180 сантиметров. Пол детенышей пока определить невозможно, специалисты установят его позднее, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Рождение трех детенышей – результат многолетней кропотливой работы герпетологов зоопарка и значительный вклад в сохранение этого редкого вида", – отмечается в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке 4 июля родился детеныш овцебыка. За полтора месяца его вес увеличился с 13 до 37 килограммов. Сейчас он живет с мамой Шарлоттой в вольере павильона "Ластоногие" и питается молоком, травой, мюсли и комбикормом. Позже его воссоединят с остальной группой из семи особей.