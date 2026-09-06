ТАСС: близкие 60-летней москвички сначала не поддержали ее решение родить третьего ребенка

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Не все родственники 60-летней москвички сразу поддержали ее решение родить третьего ребенка спустя 20 лет после рождения второго. Об этом женщина рассказала ТАСС.

По ее словам, старшие дети сначала были против появления еще одного ребенка в семье, однако после рождения брата изменили отношение и теперь активно помогают матери. Другие родственники, напротив, сразу восприняли новость с радостью.

"Я понимала, на что иду, и очень этого хотела. Долго готовилась к материнству, мое решение осознанное", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, ей будет непросто, но опыт воспитания двоих детей и поддержка близких помогут справиться с трудностями.

Ранее сообщалось, что врачи ММКЦ "Коммунарка" помогли 60-летней Марине К. родить третьего ребенка. Женщина воспользовалась яйцеклетками, замороженными 15 лет назад. Из-за наличия миомы роды прошли в формате сложной операции: кесарево сечение совместили с удалением узла при участии профильных хирургов. Операция прошла успешно.