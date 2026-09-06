Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 6 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Также в регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 739 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что около половины месячной нормы осадков может выпасть в столице за три дня. По его данным, это связано с циклоном "Вилья".

Так, в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за ночь 5 сентября уже было зафиксировано 7 миллиметров дождя. На других метеостанциях мегаполиса количество осадков составило от 3 до 7 миллиметров.

Дожди ожидаются в Москве до 8 сентября



