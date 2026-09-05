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05 сентября, 14:13

Общество

Около половины месячной нормы осадков может выпасть в столице за три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Циклон "Вилья" принес дожди в столичный регион. За трое суток из-за него может выпасть около половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Основная зона сильных дождей уже покинула столицу и переместилась в восточные и северные районы Подмосковья. Тем не менее, ещe около 2–7 миллиметров осадков сегодня дожди в Москву принесут", – отметил он.

По словам синоптика, в Волоколамске, Можайске и Ново-Иерусалиме выпало по 12 миллиметров осадков. В Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за прошедшую ночь зафиксировано 7 миллиметров дождя, на других метеостанциях мегаполиса количество осадков составило от 3 до 7 миллиметров.

Дождь накрыл Москву 5 сентября. На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о дожде продлится до 21:00, о ветре – до 21:00 5 сентября.

Также из-за дождя на дежурство вышли сотрудники Мосводостока. Они обеспечивают беспрепятственный пропуск воды в городскую водосточную сеть.

Водителям рекомендовано соблюдать внимательность, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, спусках и подъемах.

Осадки продолжатся в столице до 7 сентября

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