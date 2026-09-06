Почти 30 новых островов появились в России за 15 лет из-за потепления

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Почти 30 новых островов появились на территории России за последние 15 лет из-за глобального потепления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Новые территории находятся на севере страны, в районах с ледниковым покровом. Их появление связано с таянием ледников и отделением участков суши. В 2025 году, в частности, ученый Андрей Леонов зафиксировал окончательное отделение участка земли в заливе Борзова на Новой Земле. Площадь образовавшегося острова составила около 4,84 гектара.

Всего, по данным канала, за этот период в России появилось 28 новых островов. Крупнейший из них находится на Земле Франца-Иосифа и занимает около 200 квадратных километров. Это примерно втрое больше площади Манхэттена.

Появление новых островов может иметь и практическое значение. По данным SHOT, вместе с территориями Россия получает возможность расширить экономическую зону в Арктике и на Крайнем Севере, а на новых участках могут находиться залежи нефти и газа или открываться доступ к новым рыбным ресурсам.

Ранее Национальная геологическая служба Дании и Гренландии сообщила, что ледяной покров Гренландии сокращается 30-й год подряд. За сезон-2025/26 он потерял около 173 миллиардов тонн льда. Исследователи называют это "климатическим сигналом", так как масса покрова не увеличивалась с 1995/96 года.