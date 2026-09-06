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06 сентября, 15:04

Культура

Причиной смерти актера Константина Сироткина стал оторвавшийся тромб

Фото: depositphotos/badboydt7​

Артист театра и кино, известный по сериалу "Склифосовский" Константин Сироткин умер из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

О смерти Сироткина стало известно 6 сентября. Ему было 58 лет.

Сироткин получил образование артиста балета. В 1987 году он окончил Фрунзенское хореографическое училище, а в 1991 году – РАТИ, ныне ГИТИС, курс Георгия Ансимова.

Театральную карьеру актер начал в театре-кабаре "Летучая мышь", где служил с 1996 по 2001 год. Затем он участвовал в постановках мюзиклов "Норд-Ост", "Иствикские ведьмы" и "Двенадцать стульев".

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