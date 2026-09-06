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06 сентября, 14:27

Наука

"Роскосмос" показал циклон, несущий сильные осадки в Москву

Фото: МАХ/"Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал космический снимок циклона, который принесет в Москву сильные осадки. Он размещен в канале МАХ госкорпорации.

В описании к фотографии отмечается, что циклон пришел в столицу 5 сентября, и в ближайшие несколько дней ожидаются сильные осадки.

Снимок составлен на основе данных, полученных космическими аппаратами "Электро-Л" и "Арктика-М".

Циклон "Вилья" принес дожди в столичный регион 5 сентября. За трое суток из-за него может выпасть около половины месячной нормы осадков.

При этом уже 8 сентября в столицу придет бабье лето. Ночью в это число температура воздуха составит 4–9 градусов, а днем – 13–18. На следующий день в сумерках потеплеет до 9–14 градусов, а днем ожидается от 17 до 22 градусов.

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