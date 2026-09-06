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06 сентября, 12:11

Культура

Сергунина: число коллективов – участников фестиваля "Театральный бульвар" выросло на треть

Фото: пресс-служба Депкульта

Артисты из более чем 60 городов России выступили на третьем Международном открытом фестивале "Театральный бульвар" в Москве. В этом году к нему присоединились 400 театральных коллективов, причем их число увеличилось на треть, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фестиваль проходил с 30 мая по 30 августа сразу на 20 городских площадках. За это время зрителям представили свыше 1,2 тысячи постановок разных жанров – от драматических спектаклей и мюзиклов до балетов. Участниками стали не только российские коллективы, свои программы привезли артисты из Казахстана, Белоруссии, Китая, Индонезии, Аргентины, Мексики и других стран.

Впервые фестиваль объединил более 130 учреждений из разных регионов страны. В их числе были Малый театр России, Свердловский театр музыкальной комедии, Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина и театр танца «Гжель». К проекту также присоединились МХТ имени А.П. Чехова, "Современник", театр Олега Табакова, РАМТ, театры имени Моссовета и Вахтангова.

Помимо основных сцен, спектакли показывали на новых площадках в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское". Для зрителей организовали и выступления на передвижной сцене "Дилижанс". Программа фестиваля не ограничивалась театром: гости могли посетить концерты, творческие встречи, поэтические шоу, кинопоказы, лекции и мастер-классы.

Отдельные мероприятия посвятили истории России и Великой Отечественной войне. В их числе были концерт "Никто не забыт, ничто не забыто", чтения фронтовых стихов и писем, а также постановки о Куликовской битве и истории страны.

Для детей подготовили спектакли по мотивам "Дюймовочки", "Машеньки и медведя", "Сказки о царе Салтане", "Петрушки", "Чука и Гека", "Маленького принца", а также мюзикл "Волшебник Изумрудного города". Юные зрители также могли попасть на цирковые представления и танцевальные мастер-классы.

В творческих лабораториях участники знакомились с разными сторонами театральной работы – от создания костюмов и декораций до режиссуры, грима и актерского мастерства. Лекции и интерактивные занятия проводили сотрудники театральных музеев, представители вузов, художники и бутафоры.

Часть программы подготовили совместно с другими культурными проектами Москвы, среди которых Московский джазовый фестиваль, "Горький+", IX Большой Детский фестиваль и марафон-фестиваль театров "Россия – театр – общество", приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

Ранее стало известно, что с 2024 года участниками проекта "Зал "Зарядье" – детям" стали 50 тысяч человек, посетивших более 220 концертов и спектаклей. С начала года к проекту присоединились 12 тысяч юных москвичей и их родителей. Осенью стартуют новые циклы: "Кто крикнул "браво"?" – об опере и балете, а также "Писатели-меломаны" – о музыкальных предпочтениях Пушкина, Гоголя, Достоевского и Чехова.

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