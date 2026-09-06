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06 сентября, 09:20

Мэр Москвы

Собянин поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы​

Сергей Собянин поздравил в мессенджере МАХ работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

"Сегодня Россия отмечает День работников нефтяной и газовой промышленности. В Москве нет своих нефти и газа. Ближайшие месторождения находятся в сотнях километров от столицы", – написал он.

При этом, как обратил внимание мэр столицы, в городе есть Московский нефтеперерабатывающий завод, который благодаря многолетней реконструкции стал одним из самых чистых и современных в стране.

Кроме того, в столице работают Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, и многочисленные научные институты. Головные офисы многих крупнейших нефтегазовых компаний также базируются в Москве.

"Поэтому праздник нефтяников и газовиков – это и наш московский праздник. Сам я не понаслышке знаю, какой это тяжелый и ответственный труд. А в нынешних условиях – это еще и труд, связанный с постоянной угрозой. Нефтяники и газовики находятся буквально на передовой", – указал Собянин.

Он поблагодарил работников нефтяной и газовой промышленности за их мужество, стойкость, профессионализм и за огромный вклад в развитие России.

Ранее стало известно, что полное воспроизводство запасов нефти и газа ожидается в России в текущем году. За первое полугодие прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефти и конденсата) 45 миллионов тонн, по газу – 155,5 миллиарда кубометров.

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