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06 сентября, 03:57

Безопасность

Мошенники в автосалонах заставляют россиян брать кредиты для покупки подержанных авто

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В Москве и области активизировались мошенники, обманывающие покупателей подержанных автомобилей: заниженные цены в объявлениях оборачиваются навязанными кредитами и существенными переплатами. О схеме в интервью ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Покупателей завлекают красочными объявлениями о продаже машин по низкой цене, подтверждая по телефону наличие автомобиля. Однако по приезде в салон выясняется, что указанная стоимость действует только при оформлении кредита, а при оплате наличными цена вырастает в несколько раз. Иногда клиенту сообщают, что машину уже купили, пока он раздумывал.

Распространена и другая уловка: перед показом автомобиля продавец настаивает на подписании предварительного договора с авансом от 100 до 500 тысяч рублей. В документе прописывается условие, что при отказе от покупки вся сумма удерживается автосалоном, что является незаконным.

Кроме того, посетителям навязывают дорогостоящие дополнительные опции – коврики, зимние пакеты, сервисные работы — без которых машину не продают.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперт рекомендует заранее запрашивать проект договора купли-продажи по электронной почте и внимательно изучать его, включая пункты, напечатанные мелким шрифтом. Важно помнить: аванс подлежит возврату, в отличие от залога.

Перед подписанием акта приема-передачи необходимо тщательно осмотреть автомобиль, сверить VIN-номер и номера агрегатов с документами. Также стоит проверить машину на предмет залога через сайт Федеральной нотариальной палаты.

При столкновении с мошенничеством гражданам советуют обращаться в Роспотребнадзор, полицию или Общественную палату, а для взыскания ущерба и компенсации морального вреда – подавать иск в суд.

Ранее россиян предупредили, что хакеры начали заражать вредоносным ПО мультимедийные системы авто. Злоумышленники внедрили в систему девять команд, которые позволяют совершать мошеннические схемы с рекламой, выводить на экран нежелательные объявления и устанавливать дополнительные вредоносные программы.

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