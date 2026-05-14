14 мая, 05:35

Безопасность

В МВД предупредили о популярном виде мошенничества со страховкой авто

Мошенники в России переключились на дорогостоящие китайские автомобили, используя их для хищения денег у страховых компаний через подставные аварии. О деталях преступной схемы в интервью РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.

По данным ведомства, с учетом перестройки автомобильного рынка злоумышленники адаптировали старые методы под новые реалии. Механика обмана выглядит следующим образом: приобретается китайская машина, в документах искусственно завышается ее реальная стоимость, после чего транспортное средство страхуется.

Далее мошенники намеренно инсценируют дорожно-транспортное происшествие, в частности, топят автомобиль. По закону страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. После получения выплат машина восстанавливается и перепродается, принося преступникам двойную выгоду.

Кроме того, Горяев отметил, что не теряет популярности и более классическая схема с инсценировкой кражи. В таких случаях владельцы заявляют об угоне застрахованного авто, получают компенсацию, а на самом деле транспортное средство тайно перегоняют и продают за границу.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с доставкой товаров с маркетплейсов. Злоумышленники стали часто представляться сотрудниками "узлов связи", "логистических центров" или "складов", куда якобы была перенаправлена поврежденная посылка. После чего требуют дополнительного подтверждения личности получателя.

безопасность авто

