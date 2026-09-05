Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский. Там FPV-дрон атаковал автомобиль.

Уточняется, что женщина скончалась от полученных травм на месте. Также пострадал мужчина. Его с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Октябрьскую районную больницу.

Ранее вражеский дрон ударил по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. В результате вражеской атаки была повреждена кровля, остекление и межпотолочное перекрытие. Пострадавших нет.

