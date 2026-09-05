Пять автомобилей столкнулись в подмосковном Красногорске

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Пять автомобилей столкнулись на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла около 14:50 на 33-м километре дороги. Столкнувшиеся автомобили передвигались в попутном направлении.

В настоящее время два человека обратились за медицинской помощью.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей, одним из которых является машина марки Ferrari, произошло на Большой Пироговской улице в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством.

Еще одна авария случилась на 103-м километре МКАД, где столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. Предварительно, водитель легковушки на скорости резко перестроился и врезался в грузовики. В результате аварии никто не пострадал.

