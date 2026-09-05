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05 сентября, 16:10

Политика

Посол РФ Нечаев заявил о востребованности российской культуры в Германии

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Российская культура востребована в Германии, и не все немцы с оптимизмом восприняли решение властей ФРГ закрыть Русский дом. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в городе Хемер, где ранее находился памятник поэту Александру Пушкину.

"Именно Русский дом был тем эпицентром, который знакомил немцев и другую общественность с русской культурой и с русским языком, проводил многочисленные занятия по русскому языку", – приводит слова дипломата ТАСС.

Нечаев напомнил, что 6 июня, в день рождения поэта, традиционно отмечался День русского языка, когда возлагали цветы к памятникам и бюстам Пушкина, которые стоят на немецкой земле. По его словам, культура всегда сближала народы России и Германии.

"Поэтому сносить памятники, уничтожать институты культуры – это не самое лучшее занятие", – заключил Нечаев.

Отношения между Россией и Германией обострились из‑за инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа около грузового борта обнаружили беспилотник с взрывчаткой.

Берлин заявил, что за этим стоят российские государственные структуры, и возложил ответственность на Россию. В Москве эти обвинения опровергли.

После этого власти ФРГ объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и о прекращении действия договоренностей по Русскому дому в Берлине. Дипмиссия РФ квалифицировала эти шаги как "наспех состряпанную провокацию".

В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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