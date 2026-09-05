Уголовное дело возбудили после ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Фото: МАХ/"СУ СК России по Новосибирской области"

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту аварии с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Как уточнили в ведомстве, дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В региональном Минздраве в беседе с ТАСС добавили, что сейчас на месте ЧП работают семь бригад скорой помощи. Пострадавших эвакуируют в медицинские учреждения Новосибирска и Тогучина.

Авария произошла 5 сентября на 45-м километре автомобильной дороги К-19р в Тогучинском районе. В результате столкновения грузовика HOWO и пассажирского микроавтобуса 1 человек погиб и 12 пострадали.

В связи с произошедшим на участке дороги сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение.