1 человек погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области

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Двенадцать человек пострадали и один погиб в результате столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса в Тогучинском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла на 45-м километре автомобильной дороги К-19р. Грузовой автомобиль HOWO столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту № 509 Новосибирский автовокзал-Главный – рабочий поселок Горный. Среди пострадавших – двое малолетних детей.

В прокуратуре уточнили, что на участке дороги сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение. Исполняющий обязанности прокурора Тогучинского района выехал на место происшествия для координации действий экстренных служб.

Ранее автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Санкт-Петербурге. В результате пострадали пять человек. Четыре из них госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести.

Между тем на юге Москвы произошло ДТП с участием поливальной машины и автобуса коммерческого перевозчика. Никто не пострадал. Отмечалось, что в отношении перевозчика будет проведена служебная проверка.

