ВСУ повторно ударили по рынку в Энергодаре

Фото: МАХ/"Пухов LIVE"

ВСУ повторно ударили по рынку на улице Казацкой в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в своем канале на платформе МАХ.

"Повреждения уточняются", – написал Пухов.

Ранее глава Энергодара сообщил об атаке FPV-дрона на тот же рынок. По уточненным данным, в результате первого удара пострадали шесть человек.

Мужчина 1979 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии, он проходит операцию. Еще пять пострадавших – женщины, получившие осколочные ранения средней степени тяжести. Угрозы их жизни нет, им оказывают медицинскую помощь.

До этого в поселке Октябрьский Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Погибла женщина, находившаяся в салоне. Мужчина, получивший закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.