Москвичам напомнили о главных правилах безопасной прогулки с собакой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ошибки во время прогулки могут привести к побегу собаки, травме или стрессу, рассказала кинолог городского приюта "Зоорассвет" Ольга Шевель. Ее рекомендации опубликовала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Главное правило – не стремиться знакомить питомца с другими собаками. Для того, чтобы избежать конфликтов, их нужно обходить по широкой дуге, не допуская встречи нос к носу.

Перед выходом на улицу необходимо убедиться, что ошейник, шлейка и поводок надежно закреплены. Кинолог не рекомендует завязывать узлы на поводке.

Нельзя передавать поводок лицу младше 14 лет – по российскому законодательству и внутреннему регламенту городских приютов. Ребенок физически не способен удержать собаку и не несет ответственности за ее поведение.

Особую осторожность нужно соблюдать возле углов зданий, поворотов и выходов из помещений. Во время прогулки важно контролировать окружающую обстановку и не отвлекаться на телефон.

Также собаке нельзя разрешать купаться в городских прудах и диктовать условия прогулки. Шевель отметила, что данные правила безопасности должны войти в привычку.

Ранее в России открылся первый pet-friendly санаторий – он находится в Алтайском крае. Для посетителей с питомцами там организованы специализированные номера и территории для выгула. Также постояльцы могут воспользоваться зоотакси, услугами груминга и доставкой корма в номер, а животных ждут приветственные подарки. Вместе с тем в санатории предусмотрены условия для гостей без животных или с аллергией.

