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06 сентября, 13:50

Мэр Москвы

Собянин: завершена реконструкция фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя "Восток" завершили на ВДНХ ко Дню города. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"По вечерам здесь будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 метров, другие – вырисовывать невероятные формы", – написал он.

В рамках работ специалисты демонтировали старую чашу, а на ее месте создали новую конструкцию, в которой установили современное оборудование, включая более 350 насосов, свыше 1 тысячи форсунок, более 2 тысяч прожекторов и современную акустическую систему.

По периметру новой чаши фонтана разместили латунные таблички, напоминающие о знаковых событиях в истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса.

Также заменили инженерные системы в насосной станции, в том числе электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию, кондиционирование и слаботочные сети. Выполнили благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что реконструкция Малого Каменного моста в центре Москвы завершится в 2027 году. Работы проводятся параллельно со строительством пешеходного моста на Болотной набережной. Решение об обновлении было принято после обследования, которое указало на наличие повреждений из-за большой транспортной нагрузки.

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