Путин поблагодарил Собянина за вклад в развитие Москвы

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Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за вклад в развитие Москвы. Глава государства приехал в концертный зал "Зарядье" на торжественное мероприятие по случаю Дня города.

"Хочу от души поблагодарить всех, кто вкладывает в реализацию таких важнейших проектов развития свои труды и свои таланты", – сказал президент в ходе выступления.

Он добавил, что в Москве делается очень большое дело для всей страны и на протяжении многих лет главным мотором многих масштабных инициатив были и остаются команда Собянина и сам мэр.

День города в Москве отмечают 5 и 6 сентября, столице исполнилось 879 лет. Путин поздравил жителей с праздником и отметил, что Москва задает передовые стандарты развития. В частности, он выделил работу всей системы московского образования и значимую роль науки и промышленности Москвы в обеспечении технологического суверенитета России.

В свою очередь, Собянин в поздравлении отметил, что почти девять столетий вобрали в себя много героических дел, Москва не раз сталкивалась с испытаниями, однако всегда побеждала невзгоды. Сегодня город продолжает традиции, заложенные отцами и дедами.

