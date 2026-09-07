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07 сентября, 04:57

Транспорт

Минтранс планирует использовать MAX для посадки пассажиров на самолеты и поезда

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Минтранс России рассматривает возможность использования мессенджера MAX для посадки пассажиров на самолеты и поезда по MAX ID. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По его словам, конкретные сроки запуска проекта пока не определены. Инициатива находится в стадии перспективной проработки и не является утвержденным проектом с установленной датой запуска.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что более 2 тысяч российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через MAX. Лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье.

Чаще всего новым сервисом пользуются постояльцы отелей сетей Radisson, Cosmos и Azimut. В дальнейшем в ведомстве планируют расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями.

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