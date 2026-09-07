Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что многие предлагали такое изменение, назвав Нью-Мексико одним из самых известных штатов, где, по его словам, когда-либо фальсифицировали результаты выборов.

Трамп добавил, что новое название звучит гораздо престижнее и красивее, и признался, что предложение ему нравится. Запись сопровождалась сгенерированным с помощью ИИ видео, на котором президент меняет табличку с названием штата у дороги и танцует под хит YMCA группы Village People.

До этого американский лидер переименовал Мексиканский залив в залив Америки, а озеро Онтарио – в озеро Америка. Это было сделано на фоне торговых разногласий между США и Канадой.