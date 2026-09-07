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07 сентября, 07:41

Наука

Ученые более чем из 25 стран примут участие в конференции по умным городам в Москве

Фото: foto.mos.ru

В Москве с 9 по 12 сентября пройдет V Международная конференция "Умные и устойчивые города" (SSC). Участие в ней подтвердили ученые более чем из 25 стран, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"Москва открыта для международного сотрудничества и готова транслировать лучшие экологические практики, соответствующие современным вызовам и ожиданиям жителей мегаполисов", – отметила руководитель департамента Юлия Урожаева.

Тема этого года – "Природные решения для здорового города". В ходе мероприятия обсудят трансформацию подхода к городскому озеленению. Эксперты рассмотрят смещение фокуса с учета площади и количества зеленых насаждений на комплексную оценку их функций.

В программу войдут пять тематических секций: экосистемные функции и услуги зеленой инфраструктуры, водный менеджмент и водно-зеленая инфраструктура, климатическая адаптация и качество воздуха, антропогенные городские почвы и зеленая инфраструктура арктических городов.

Директор Аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова добавила, что если исследовательские разработки получат продолжение в экологической политике, новых подходах к мониторингу или проектировании конкретных территорий, то это будет означать переход конференции от чисто научного события к практическому.

География исследований охватывает территории от Москвы и южных городов России до Мурманской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Шпицбергена и Чукотки.

Особое место в программе займут четыре круглых стола. 9 сентября пройдет круглый стол "Зеленый стандарт: новый подход к функциональному озеленению и благоустройству объектов жилищного строительства Москвы", в этот же день состоится дискуссия "От контроля загрязнений – к оценке природного капитала: экологический мониторинг городского озеленения как природно-климатического проекта".

10 сентября участники круглого стола Tree Management Plan обсудят долгосрочное управление древесным фондом, а 11 сентября пройдет круглый стол по применению искусственного интеллекта в архитектурно-градостроительном проектировании.

Ранее стало известно, что Москва передает регионам готовые IT-решения для образования, транспорта, здравоохранения и других сфер, позволяя им экономить на разработке и ускорять цифровизацию.

Столичные цифровые экосистемы – от "Московской электронной школы" (МЭШ) до карты "Тройка" и платформы "МосМедИИ" – уже работают за пределами города. МЭШ, например, уже используется в Московской, Калужской, Тюменской областях, Татарстане и Дагестане, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

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