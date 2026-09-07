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07 сентября, 07:37

Общество

В России анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников

Фото: depositphotos/Syda_Productions

К 2027 году в России внедрят единую систему оплаты труда медработников: оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, стимулирующие выплаты – не более половины. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

По его словам, сейчас во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премий, которые руководство может сокращать.

Домников отметил, что разработку системы отложили из-за пандемии коронавируса. Теперь Минтруд РФ и профильные ведомства вернулись к задаче по поручению президента.

При этом переход эксперт подчеркивает, что переход может затянуться до конца 2027 – начала 2028 года. Для кадрового эффекта важно не только изменить структуру зарплаты, но и повысить саму стоимость ставки.

Ранее в Госдуме предложили установить единый минимальный стандарт зарплаты медработников. Речь идет о формировании нижней федеральной планки, обязательной для соблюдения по всей стране. Также эта мера не отменяет выплату дополнительных надбавок.

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