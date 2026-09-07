Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Пермь

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Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки украинских беспилотников на Пермь. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следователи проводят ряд мероприятий для сбора доказательств, установления обстоятельств инцидента, типов и моделей дронов, а также причастных к преступлению лиц.

В свою очередь, прокуратура Пермского края организовала горячую линию для пострадавших. Жалобы и просьбы жителей региона принимаются по номеру телефона 8 (342) 217-53-10.

Ведомство держит на контроле соблюдение прав граждан. Налажено взаимодействие со всеми службами для быстрого оказания помощи.

О массированной атаке вражеских беспилотников на Пермский край стало известно 7 сентября. Всего в регионе ликвидировали 27 дронов.

В результате один человек погиб и еще четыре пострадали. Был поврежден многоквартирный дом. Для жителей открыли пункт временного размещения.

