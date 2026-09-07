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07 сентября, 09:06

Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при атаке БПЛА на Пермский край

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб и еще четверо пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Пермский край. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

При атаке был поврежден многоквартирный дом. Для жителей развернули пункт временного размещения. Кроме того, обломки БПЛА задели частный дом и придомовую территорию. Там никто не пострадал.

Всего над регионом ликвидировали 27 украинских дронов. На месте падения их фрагментов работают специалисты экстренных служб, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Профильным ведомствам и администрации Перми поручено сделать все для ликвидации последствий атаки. Как уточнил Махонин, скоро Фонд капремонта начнет работы по восстановлению поврежденного здания.

Ранее ребенок пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону. Врачи оказывали ему необходимую помощь. Также там были повреждены несколько жилых домов.

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