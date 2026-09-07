Адвокат Зорин: хранение домашних солений может обернуться штрафом до 50 тыс руб

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Хранение домашних заготовок и солений может привести к административному штрафу до 50 тысяч рублей, если при этом нарушены правила пожарной безопасности. Об этом рассказал адвокат Александр Зорин в беседе с изданием "Абзац".

Специалист пояснил, что само по себе хранение закруток правонарушением не считается. Ответственность наступает, только если банки размещены с нарушением противопожарных норм.

В частности, правила противопожарного режима не разрешают хранить продукцию и вещи в технических, подвальных или подземных помещениях, если это не предусмотрено требованиями. Также нельзя затруднять доступ к путям эвакуации, добавил Зорин.

Если эти требования будут нарушены, штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей, отметил адвокат. Если же нарушение привело к возгоранию и повреждению чужого имущества либо причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью, заплатить придется уже 40–50 тысяч рублей.

Также эксперт напомнил, что санитарные правила не позволяют захламлять подвалы, технические подполья, лестничные площадки и чердаки. За нарушение этих требований россиянам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Отдельного запрета на хранение банок в квартире, частном доме, в гараже или на машино-месте в законе нет. Однако их размещение не должно нарушать безопасность или наносить ущерб общему имуществу, уточнил специалист.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что велосипеды и коляски нельзя хранить в подъездах. При этом легализовать такое право невозможно даже после получения согласия на это всех собственников дома. Он пояснил, что оставленные предметы могут препятствовать эвакуации.

