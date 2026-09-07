Собянин: за четыре года проект "Сделано в Москве" объединил тысячи компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные бренды расширяют аудиторию и наращивают продажи благодаря городской поддержке. Одним из инструментов помощи предпринимателям стал проект "Сделано в Москве", которому исполнилось 4 года, рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

За это время к данному проекту присоединились более 7,5 тысячи компаний, выпускающих товары в 35 категориях – от одежды и украшений до игрушек, товаров для животных и продукции для спорта и творчества. Участники проекта дополнительно заработали свыше 3,6 миллиарда рублей, а фестивали и маркеты с их продукцией посетили более 18 миллионов человек.

Предприниматели могут бесплатно размещать товары в арт-павильонах на площадках "Лета в Москве" и "Зимы в Москве". Такой формат позволяет производителям проверить спрос на новые продукты и привлечь покупателей. Для более масштабного продвижения бренды участвуют в Московской неделе моды, а также в Московской неделе интерьера и дизайна.

Еще одним каналом продаж стали пять фирменных магазинов "Сделано в Москве". Четыре работают в районных центрах "Место встречи" – "Ангара", "Байконур", "Бирюсинка" и "Марс". Флагманская точка открыта в инновационном кластере "Ломоносов" на Раменском бульваре.

Развивается и онлайн-направление. За 2,5 года каталог проекта на портале "Сделано в Москве" вырос более чем вдвое – с 20 тысяч товаров в начале 2024 года до более чем 45 тысяч к августу 2026-го. Еще свыше 447 тысяч товаров столичных производителей продали через брендированные витрины проекта на ведущих российских маркетплейсах, что принесло бизнесу более 2 миллиардов рублей дополнительной выручки.

Эффект от участия в проекте виден на примере отдельных компаний. Бренд одежды Square Wombat увеличил годовой оборот с 12 до 23 миллионов рублей. Мастерская "Васины игрушки" выросла из домашнего увлечения в крупного производителя вязаных игрушек, объединившего 70 мастеров. У бренда товаров для дома RumiVibe 99% заказов на собственном сайте приходится на покупателей, которые впервые познакомились с продукцией в городских арт-павильонах.

"Сделано в Москве" также объединяет предпринимателей вокруг благотворительных и социальных инициатив. Участники помогают военнослужащим, ветеранам и семьям участников специальной военной операции, передают гуманитарные грузы и часть выручки благотворительным фондам. В августе на Болотной площади в арт-павильоне "Летний маркет" работал пункт сбора продуктов, средств личной гигиены и одежды для военнослужащих.

Кроме того, для военнослужащих и их семей организуют экскурсии на производства и творческие мастер-классы. В рамках акции "Ход добра" москвичи также передавали настольные игры для проходящих лечение в госпиталях.

За 4 года жители и гости Москвы приобрели более 1 миллиона товаров местного производства. Проект продолжит помогать столичным предпринимателям выходить на новые рынки, находить партнеров и развивать бизнес.

Также столичные предприниматели регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Бизнесмены формируют гуманитарные грузы адресно, ориентируясь на конкретные заявки военнослужащих. При этом в приоритете – техническое оснащение: дизельные обогреватели, генераторы, аккумуляторы и квадрокоптеры.