Движение на Бутовской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Бутовской линии столичного метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее поезда не ходили от станции "Бунинская аллея" до "Бульвара Адмирала Ушакова", а в обратном направлении шли с увеличенными интервалами. Это произошло из-за падения человека на пути.

В департаменте напомнили, что пассажиры, которые из-за инцидента не смогли вовремя приехать на работу или учебу, могут получить справку об опоздании. На сайте метро ее можно получить оперативно в электронном виде. Если же необходим именной бумажный документ, следует оставить заявку через чат-бот Александру или позвонить по телефону 3210.

До этого "КамАЗ" столкнулся с локомотивом поезда на железнодорожном переезде в Кировской области, вблизи поселка Старцево Верхнекамского района. В результате пострадали водитель и пассажир грузовика. Кроме того, при ударе из кузова грузовика рассыпались лесоматериалы.

Местная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

