В кинопарке "Москино" создают фильмы с помощью 3D‑моделей и VR-технологий

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" внедрили технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности (VR) для предварительной визуализации сцен, передает портал мэра и правительства Москвы.

В павильоне площадки "Железнодорожный вокзал" установлена хромакей-циклорама – одна из крупнейших в Москве. Еще до начала съемок команда может пройтись по цифровой декорации, расставить виртуальные камеры и продумать ракурсы. Во время съемок виртуальный фон подставляют в реальном времени.

Данные захвата движения актеров, снимаемых на фоне хромакея, транслируют в VR-сцену, чтобы заранее проверить взаимодействие с цифровыми объектами и избежать нестыковок. Оцифрованную циклораму также используют, чтобы оценить пропорции декораций, световые схемы и компоновку пространства.

Кроме того, в "Москино" в конце 2025 года начал работу конный комплекс общей площадью более 20 тысяч квадратных метров, созданный по классической схеме бегового ипподрома. В центре расположена копия исторического московского манежа. В конюшнях содержатся 16 лошадей 11 пород, работают тренировочные блоки и ветеринарная служба.

В 2026 году в кинопарке построили гостиничный комплекс "Резиденция кино" в стиле английского средневекового замка. В нем 202 современных номера. Рядом обустроена прогулочная зона в стиле русской усадьбы с беседками и видом на пруд. Ранее в кинопарке уже были открыты трехзвездочный отель на 72 номера и 25 фестивальных домиков.

Также открыты новые натурные декорации. На площадке "Портовый город", созданной для работы над сериалом "Арсеньев", построены магазины с вывесками начала ХХ века, квартал Миллионка во Владивостоке, китайский квартал, переулки и пирс с видом на водоем, где живут карпы кои и работает эффект искусственной волны.

"Дворец" расположен на территории площадки "Поле боя" и подходит для съемок батальных сцен с применением пиротехники. В декорации "Современная Москва" воспроизведены центр госуслуг, школа, детский сад и подземный переход.

Декорация "Европейские города" позволяет воспроизводить городские ландшафты времен Первой и Второй мировых войн, а также подходит для исторических сюжетов XVII–XIX веков. А "Рейхстаг" точно копирует здание Рейхстага в Берлине на момент окончания Второй мировой войны.

Кроме того, в кинопарке действует многофункциональный павильон площадью 3,8 тысячи квадратных метров с высотой потолков 20 метров, 12 гримерными комнатами и грузовым подъемником для декораций весом до двух тонн. Благодаря звукоизоляции здесь можно проводить синхронные съемки с записью звука.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичный кинопарк "Москино" является всероссийским центром для съемок, который также популярен и среди иностранных режиссеров. В настоящий момент "Москино" является одной из самых больших в мире натуральных площадок, где возведено около 80 городов в натуре. Количество съемок кинофильмов здесь увеличилось почти в два раза по сравнению с 2025-м.

