Крупные аптечные сети присоединились к акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аптеки стали партнерами акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Эта категория – одна из самых востребованных среди участников программы. За время прошлых акций горожане обменяли баллы на аптечные промокоды более 1,7 миллиона раз. Лидером по популярности стала сеть "Столички". Также в пятерку вошли "Горздрав", "36,6", "Самсон-Фарма" и "Доктор Столетов".

В 2026 году промокоды будут принимать девять аптечных сетей. Победители смогут обменять призовые баллы на промокоды и получить скидки на лекарства, косметику, медицинскую технику и другие товары. Дополнительно аптеки подготовили скидки, бонусы и карты постоянного покупателя.

Призовые баллы также можно использовать для получения скидок в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, на билеты в музеи, пополнение карты "Тройка" или перечислить на благотворительность.

Участниками акции станут все, кто с 18 по 20 сентября 2026 года проголосует на выборах в столице онлайн или через терминал электронного голосования. Они получат от одной тысячи до 50 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю.

Ранее стало известно, что баллы, которые москвичи выиграют в рамках акции, можно будет использовать и для пополнения карты "Тройка". Полученное пополнение активируется при использовании карты в метро или наземном транспорте, например на турникете или валидаторе.

Розыгрыши акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов" пройдут 19, 20 и 21 сентября. Само голосование на выборах депутатов Госдумы состоится с 18 по 20 сентября.

