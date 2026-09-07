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07 сентября, 08:55

Политика

Силы ПВО перехватили и уничтожили 306 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что ликвидировать воздушные цели удалось в период с 20:00 по московскому времени 6 сентября до 08:00 7 сентября. Беспилотники были уничтожены над территориями 19 регионов, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В число регионов, где работали силы ПВО, вошли: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области. Также беспилотники сбивали над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем.

Ранее семь пассажирских поездов задерживались в пути после атаки БПЛА в Ростовской области. Уточнялось, что из-за беспилотника в Чертковском районе поврежден локомотив поезда. При этом в Кировском районе Ростова-на-Дону в ходе атаки повреждения получил многоквартирный дом. Там пострадали квартира и остекление балкона.

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