Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до двух человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до двух. Об этом в MAX сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что вторым погибшим оказался мужчина. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии комы, впоследствии он умер в реанимации. Губернатор выразил соболезнования родным и пообещал оказать семьям всю необходимую поддержку.

Беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими элементами, добавил он. На месте найдены сотни поражающих элементов.

По словам Развожаева, всего ночью и утром над городом были ликвидированы три беспилотника. А за сутки сбито восемь дронов.

По данным спасательной службы Севастополя, повреждены восемь многоквартирных домов – там выбиты стекла, двери, посечены фасады и припаркованные рядом автомобили. Кроме того, повреждения окон зафиксировали в детском саду и частном доме.

Об атаке ВСУ на Севастополь стало известно в ночь на 7 сентября. Изначально сообщалось об одной погибшей – девочке 2011 года рождения.

Всего пострадали четыре человека. В детской больнице оказали помощь 18-летней девушке и ее 16-летнему брату.

