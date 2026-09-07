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Происшествия

Школьница погибла из-за атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атаки украинского беспилотника на Севастополь погибла девочка 2011 года рождения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По его словам, ребенок скончался от полученных ранений в машине скорой помощи. По предварительным данным, всего пострадали четыре человека. Помимо погибшей девочки, ранения получили двое мужчин и девочка-подросток.

Губернатор уточнил, что один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии в коме, и сейчас врачи делают все возможное для его спасения. Кроме того, в детскую больницу были доставлены 18-летняя девушка и ее 16-летний брат. Им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Ранее ребенок пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также были поврежедны несколько жилых домов.

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