Южная Корея, США и Япония проводят военные учения Freedom Edge

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Южная Корея, США и Япония приступили к трехсторонним морским учениям Freedom Edge в международных водах к югу и востоку от острова Чеджудо. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Маневры продлятся пять дней и охватят несколько направлений, включая использование авиации. Как отметили в комитете, в ходе учений стороны намерены повысить оперативный потенциал и укрепить способность к совместному реагированию в различных средах – на море, в воздухе и в киберпространстве.

В Сеуле подчеркнули, что учения носят оборонительный характер и проводятся в соответствии с международным правом. Состав кораблей, задействованных от южнокорейской стороны, не раскрывается, однако отмечается, что масштаб привлеченных сил будет сопоставим с прошлогодним.

При этом ранее президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей. Он подчеркнул, что эти учения обходятся дорого Штатам, которые берут на себя большую часть расходов.