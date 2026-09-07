Общественный штаб организует наблюдение за электронным голосованием на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. Участники обсудили итоги тестирования системы электронного голосования и особенности наблюдения за этим форматом в ходе предстоящих выборов, сообщается на сайте штаба.

Руководитель штаба Вадим Ковалев напомнил, что тестовое голосование позволило проверить готовность инфраструктуры к нагрузкам и узнать мнение москвичей по вопросам городской повестки. Он поблагодарил всех, кто принял участие в тестировании.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что инфраструктура электронного голосования успешно прошла стресс-тесты и выдержала нагрузку.

Ковалев и председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметили, что наблюдение за электронным голосованием – важная часть избирательного процесса. На выборах в сентябре 2024 года этот формат выбрали 95% москвичей. Кириллова также подчеркнула, что предстоящие выборы будут проходить в непростых условиях, поэтому процедура должна оставаться надежной и прозрачной, а ее легитимность – бесспорной.

Ожидается, что на все избирательные участки Москвы направят наблюдателей штаба. Обучение прошли наблюдатели Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы, которые будут следить в том числе за голосованием через терминалы.

Для всех желающих работает сервис по наблюдению за электронным голосованием. Технические специалисты смогут проверить корректность записи транзакций и работу системы с помощью расширенных инструментов.

Участники заседания также обсудили акцию "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". К ней могут присоединиться все избиратели, проголосовавшие онлайн или через терминалы электронного голосования. Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов сообщил, что все участники получат приз не менее тысячи городских баллов.

Также разыграют призы номиналом 3, 5, 10 и 50 тысяч баллов. Один балл приравнивается к одному рублю. Баллы можно использовать для получения скидок в магазинах, аптеках и ресторанах, билетов в музеи, пополнения карты "Тройка", оплаты парковки или направить на благотворительность.

Выборы в ГД пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Граждане смогут проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн. Проголосовать на федеральной платформе планируют жители 32 регионов, где будет действовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего заявления на участие в ДЭГ подали уже свыше 3 миллионов россиян.

