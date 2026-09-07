NRK: Трамп не посетит похороны короля Норвегии Харальда V

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Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на источники.

По данным СМИ, вместо американского лидера на церемонию направят политических представителей, чей уровень ниже, чем предполагалось изначально. Другие детали о составе американской делегации не уточняются.

В августе 89-летнего Харальда V госпитализировали из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Позже его состояние ухудшилось из-за бактериальной инфекции крови. Умер король Норвегии в больнице 28 августа.

Церемония прощания и похороны Харальда V пройдут 9 сентября.

После его смерти королем в возрасте 53 лет стал Хокон VIII. Он уже принес присягу в парламенте страны. В ходе церемонии участники исполнили гимн Норвегии.