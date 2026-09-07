Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 16:44

Политика
Главная / Новости /

NRK: Трамп не посетит похороны короля Норвегии Харальда V

Трамп не посетит похороны короля Норвегии Харальда V

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на источники.

По данным СМИ, вместо американского лидера на церемонию направят политических представителей, чей уровень ниже, чем предполагалось изначально. Другие детали о составе американской делегации не уточняются.

В августе 89-летнего Харальда V госпитализировали из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Позже его состояние ухудшилось из-за бактериальной инфекции крови. Умер король Норвегии в больнице 28 августа.

Церемония прощания и похороны Харальда V пройдут 9 сентября.

После его смерти королем в возрасте 53 лет стал Хокон VIII. Он уже принес присягу в парламенте страны. В ходе церемонии участники исполнили гимн Норвегии.

Новости мира: король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет

Читайте также


политиказа рубежомДональд Трамп

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика