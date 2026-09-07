Около 1,2 тысячи жителей района Люблино приступили к переселению по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,2 тысячи москвичей из девяти старых домов в районе Люблино получили предложения переехать в новый жилой комплекс в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение затронет жителей зданий на улицах Судакова, Таганрогской, Армавирской и Краснодарской. Они смогут переехать в новостройку по адресу улица Краснодонская, дом 20, корпус 1.

Как отметил Ефимов, жители 83 домов в Люблино уже переехали или еще переселяются по реновации. Всего в программу вошло 152 адреса. Владельцами обновленного жилья стали порядка 12,7 тысячи человек, а всего новые квартиры в районе получат более 29,7 тысячи горожан.

Для помощи в оформлении документов на первом этаже новостройки расположился Центр информирования, где работают сотрудники департамента городского имущества. Руководитель департамента Екатерина Соловьева рассказала о поэтапном графике осмотров квартир. Первыми 7 сентября жилье осматривают порядка 450 жителей дома 6 на Армавирской улице, а также домов 28/15 и 30 на Краснодарской улице. Через неделю к осмотру приступят еще более 340 москвичей из двух соседних четырехэтажек на Краснодарской и дома 25, корпуса 2, на улице Судакова. С 21 сентября выбирать жилье начнут 380 человек из домов 17, 19 и 21 на Таганрогской улице.

По словам Соловьевой, за счет поэтапного графика исключаются очереди в Центре информирования. Также все семьи могут выбрать удобное время для осмотра квартиры. Забронировать необходимый слот позволяет суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru, там же потом выбирается день подписания документов.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что новостройка включает три корпуса, в которых расположены 524 квартиры общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Первые два корпуса объединяет общий стилобат, а третий является отдельным зданием. Девять квартир оборудованы для жильцов с ограниченными возможностями, а подъезды и дворы сделаны по принципу безбарьерной среды.

На первом этаже новостройки есть нежилые помещения, где в дальнейшем заработают объекты социально-бытовой инфраструктуры. Двор благоустроен и озеленен. Там сделали детскую и спортивную площадки, а также место для спокойного отдыха.

Рядом с новым жилым комплексом есть образовательные и медицинские учреждения, спортивные секции, магазины и предприятия сферы услуг. Рядом расположена станция "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена и одноименная станция МЦД-2.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что перед переездом можно изучить инструкцию в суперсервисе "Переезд по программе реновации" портала mos.ru. Там есть все об организационных моментах и оформлении договора. Есть возможность задать определенные параметры, чтобы получить персональную инструкцию.

Ранее восемь новых домов передали под заселение в Зеленограде. Их общая жилая площадь составляет более 120 тысяч квадратных метров. Горожане получают квартиры с готовой отделкой и улучшенной планировкой.