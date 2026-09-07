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07 сентября, 17:50

Политика

Экс-главнокомандующий ВС Армении Тер-Григорьянц отказался от паспорта

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Генерал-лейтенант СССР и Армении Норат Тер-Григорьянц, стоявший у истоков формирования республиканских Вооруженных сил и занимавший пост их главнокомандующего, заявил об отказе от паспорта своей страны. Об этом он рассказал в интервью газете "Иравунк".

По словам Тер-Григорьянца, он пришел в консульство в США и вернул паспорт Республики Армения. Бывший главнокомандующий объяснил свое решение тем, что в Армении к власти пришли люди, которые, как он считает, предали горстку оставшегося армянского народа и хотят уничтожить его с помощью турок.

В результате отказа от паспорта, продолжил Тер-Григорьянц, сейчас его и вовсе лишили гражданства. На фоне произошедшего он попрощался с родственниками, проживающими в республике, и подчеркнул, что больше никогда не вернется на родину.

Ранее Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи стороны обсудили необходимость проведения в Армении референдума, который позволил бы окончательно решить вопрос о членстве республики в ЕАЭС или о вступлении в Евросоюз.

По итогам беседы российский лидер также пригласил армянского премьера в Москву. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Пашиняна может состояться в ближайшее время.

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