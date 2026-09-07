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07 сентября, 06:58

Политика

Песков заявил, что визит Пашиняна в Москву может состояться в ближайшее время

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он заявил, что поездка армянского премьера планируется до конца 2026 года. Однако точные даты еще не определены.

Ранее Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. В ходе встречи стороны обсудили необходимость проведения в Армении референдума, который позволил бы окончательно решить вопрос о членстве республики в ЕАЭС или о вступлении в Евросоюз.

По итогам беседы российский лидер пригласил армянского премьера в Москву для обсуждения конкретных вопросов двустороннего взаимодействия.

Путин заявил, что принятие закона о начале вступления Армении в ЕС означает выход из ЕАЭС

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