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07 сентября, 07:12

Город

В Москве привели в порядок около 1,4 тыс домов с проездными арками

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице за время реализации программы капитального ремонта обновили почти 1,4 тысячи жилых домов с проездными арками, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Такие конструктивные элементы встречаются как в исторической застройке, где они нередко являются частью архитектурной композиции, так и в многоэтажных зданиях советского и более поздних периодов. Арки обеспечивают проход и проезд через дом, связывая улицу с внутренним двором.

При проведении работ специалисты учитывают конструктивные особенности каждого объекта и сохраняют его характерный внешний вид. Одним из зданий, где капремонт завершился в 2025 году, стал дом 14 на Абрамцевской улице. Это 12-этажное здание 1977 года постройки, арка расположена в его центральной части.

Архитектурный облик формируют ниши лоджий и выступающие объемы тамбуров входных групп. Мастера обновили фасад с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Для фасада выбрали оттенки "сигнальный белый", "синий арагонит", "синий мел" и фиолетово-синий. Также восстановили межпанельные швы, отремонтировали входные группы и цоколь, заменили окна в местах общего пользования и кровлю.

Еще один дом с аркой – здание 91 на Алтуфьевском шоссе, построенное в 1979 году по модифицированному типовому проекту. Его фасады лаконичны, без декоративных элементов. В 2025 году здесь привели в порядок фасад и подвал, заменили магистрали инженерных систем. Применялась та же технология с полимерцементными составами на армирующих сетках.

После очистки стен и удаления непрочной плитки нанесли клеевые составы, загерметизировали швы и покрасили фасад в оттенки "синий коэлин" и "сигнальный белый". На заключительном этапе отремонтировали входные группы, балконы и цоколь, установили современные окна, обновили подвал и коммуникации.

В этом году капитальный ремонт проходит в доме 6, корпусе 1, на Верхоянской улице. Девятиэтажное здание с 12 подъездами построили в 1983 году по индивидуальному проекту. Его сложный фасад разделяет проездная арка, а архитектурный рисунок создают вертикальные линии лоджий и горизонтальные ограждения балконов.

Специалисты обновляют фасад, крышу и подвал, меняют магистрали инженерных систем. Внешние стены уже очистили от загрязнений, началось восстановление кирпичной кладки и выветренных швов. После подготовки поверхности выполнят гидрофобизацию. Параллельно приводят в порядок цоколь, затем отремонтируют входные группы и заменят стеклопакеты в местах общего пользования.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в рамках региональной программы капремонта в центре Москвы приведут в порядок 426 многоквартирных домов. Самый высокий дом из них – 19-этажный на Рабочей улице в Таганском районе. Он был построен в 2002 году по проекту типовой серии. В этом году здесь обновят фасад.

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