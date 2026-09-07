Посольство США проведет во Львове пятидневный семинар в бункере

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Посольство США на Украине организует во Львове пятидневный семинар в подземном помещении, рассчитанном на несколько десятков участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских госзакупок.

Семинар должен пройти с 28 сентября по 2 октября, стоимость контракта на его организацию составляет 22,25 тысячи долларов. Официально посольство не раскрывало ни тему мероприятия, ни состав участников или выступающих.

Согласно документации, дипмиссия ищет подземный конференц-зал в центре Львова вместимостью до 70 человек. Площадка должна позволять продолжать встречу даже во время воздушной тревоги.

Ее оснастят резервным питанием, водоснабжением и отоплением. Питание участников – обеды и кофе-брейки на 45 человек – также организуют под землей.

Для 40 участников предусмотрено проживание в одноместных номерах на пять ночей. Гостиницы должны находиться в пешей доступности от места проведения семинара и располагать собственными укрытиями на случай воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США направил 40 миллионов долларов на закупку беспилотников для борьбы с преступностью на Украине. Средства распределены по двум контрактам с киевской компанией Stream Techno LLC.

При этом контракты заключены без стандартного тендера. Власти США объяснили это "исключительной срочностью".