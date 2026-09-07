Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 03:57

Политика

Посольство США проведет во Львове пятидневный семинар в бункере

Фото: depositphotos/erik3804

Посольство США на Украине организует во Львове пятидневный семинар в подземном помещении, рассчитанном на несколько десятков участников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских госзакупок.

Семинар должен пройти с 28 сентября по 2 октября, стоимость контракта на его организацию составляет 22,25 тысячи долларов. Официально посольство не раскрывало ни тему мероприятия, ни состав участников или выступающих.

Согласно документации, дипмиссия ищет подземный конференц-зал в центре Львова вместимостью до 70 человек. Площадка должна позволять продолжать встречу даже во время воздушной тревоги.

Ее оснастят резервным питанием, водоснабжением и отоплением. Питание участников – обеды и кофе-брейки на 45 человек – также организуют под землей.

Для 40 участников предусмотрено проживание в одноместных номерах на пять ночей. Гостиницы должны находиться в пешей доступности от места проведения семинара и располагать собственными укрытиями на случай воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США направил 40 миллионов долларов на закупку беспилотников для борьбы с преступностью на Украине. Средства распределены по двум контрактам с киевской компанией Stream Techno LLC.

При этом контракты заключены без стандартного тендера. Власти США объяснили это "исключительной срочностью".

Читайте также


политиказа рубежом

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика