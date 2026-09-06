06 сентября, 20:58Спорт
Дегтярев назвал отличным выступление россиян на Играх кочевников в Киргизии
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал отличным выступление российских спортсменов на VI Всемирных играх кочевников в Киргизии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Российские атлеты заняли третье место в медальном зачете соревнований. Они завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград.
"Важно, что Россия выступала единой сборной под национальным флагом и с государственным гимном. Наша страна возвращается в международное спортивное пространство", – подчеркнул Дегтярев.
Ранее председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев вручил символ эстафеты Всемирных игр кочевников заместителю министра спорта России Алексею Морозову и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Этим символом стала фляга с водой, набранной из всех областей республики. Следующие игры кочевников примет Татарстан.