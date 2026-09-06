Дегтярев назвал отличным выступление россиян на Играх кочевников в Киргизии

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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал отличным выступление российских спортсменов на VI Всемирных играх кочевников в Киргизии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Российские атлеты заняли третье место в медальном зачете соревнований. Они завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград.

"Важно, что Россия выступала единой сборной под национальным флагом и с государственным гимном. Наша страна возвращается в международное спортивное пространство", – подчеркнул Дегтярев.

Ранее председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев вручил символ эстафеты Всемирных игр кочевников заместителю министра спорта России Алексею Морозову и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Этим символом стала фляга с водой, набранной из всех областей республики. Следующие игры кочевников примет Татарстан.

