Парад трамваев в Москве посетили 180 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парад трамваев и выставку исторического транспорта в честь 879-летия Москвы посетили 180 тысяч человек. Об этом ТАСС рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году парад прошел уже в третий раз и собрал 180 тысяч москвичей и гостей столицы. Интерес к истории городского транспорта остается стабильно высоким", – сказал он.

Колонна из 18 исторических вагонов разных поколений проследовала от разворотного кольца на Курском вокзале до улицы Сергия Радонежского. Там праздник продолжился выставкой ретротехники: гости могли заглянуть в салоны трамваев разных эпох, а также увидеть более 40 ретроавтомобилей.

Для посетителей подготовили насыщенную программу. На сцене выступили артисты проекта "Музыка в метро", Академический хор Московского метрополитена и группа "Краски". Работали интерактивные зоны, проходили игры и мастер-классы, была открыта ретрофотозона. Гостям раздавали бесплатные напитки и угощения.

Ранее Музей транспорта Москвы закончил реконструкцию трамвая МТВ-82 1947 года выпуска. Это единственный воссозданный экземпляр данной модели. Всего в 1947 году выпустили 25 опытных образцов.

