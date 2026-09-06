СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Энергодаре

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на рынок в городе Энергодаре Запорожской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, 6 сентября вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли прицельный удар по территории городского рынка.

Несмотря на присутствие экстренных служб и гражданских лиц, спустя непродолжительное время был совершен повторный удар по тому же объекту. В результате атаки есть раненые.

Уголовное дело возбуждено по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают типы и модели беспилотников, а также все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, причастных к преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка.

В результате действий ВСУ пострадали шесть человек. Среди них мужчина 1979 года рождения, который находится в крайне тяжелом состоянии и сейчас проходит операцию. Остальные пять пострадавших – женщины, у них осколочные ранения средней тяжести, угрозы жизни нет, им оказывается медицинская помощь.

