В ГД предложили упростить продажу жилья, приобретенного на средства маткапитала

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Председатель "Совета матерей", депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что процедуру продажи жилья, приобретенного с использованием материнского капитала, необходимо упростить. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Буцкой, сейчас снижается процент семей, которые вкладывают материнский капитал в покупку квартиры. Раньше это направление занимало первое место, теперь – третье.

Парламентарий пояснила, что семьи опасаются, что после покупки квартиры с маткапиталом у них не будет свободы действий. При продаже или обмене жилья требуется разрешение органов опеки, которые решают, можно ли это сделать.

"Как только семья задумывается о продаже квартиры, обмене, переезде в другой регион, появляется еще один игрок – органы опеки, которые решают, дать разрешение на продажу или обмен этой квартиры или не давать", – сказала Буцкая.

По мнению депутата, у органов опеки нет объективных инструментов для принятия решения, поэтому все зависит от субъективного мнения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу материнского капитала путем введения выплаты для многодетных в размере 1 миллиона рублей.

По его мнению, при рождении второго ребенка выплату нужно назначать в том же размере, как если бы средства на первого ребенка не предоставлялись.