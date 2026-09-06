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06 сентября, 20:10

Происшествия

Скончался мужчина, раненный при атаке дрона ВСУ на рынок в Энергодаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина, тяжело пострадавший при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Энергодаре Запорожской области, умер в больнице, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

По его словам, врачи до последнего боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Пухов выразил соболезнования родным погибшего.

Кроме того, общее число пострадавших в результате атаки выросло до девяти человек.

"Женщины с осколочными ранениями средней тяжести остаются под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет", – добавил Пухов.

Атака на рынок в Энергодаре с помощью БПЛА произошла 6 сентября. Затем, несмотря на присутствие экстренных служб и гражданских лиц, ВСУ нанесли по тому же объекту еще один удар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

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