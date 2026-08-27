Один человек погиб после удара ВСУ по скорой помощи в Шебекино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Шебекино Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи. В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона в MAX.

Погибший – фельдшер-мужчина. В оперштабе выразили соболезнования его семье и близким. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Также пострадали два пациента, находившиеся в машине.

Женщина получила осколочное ранение ушной раковины, а мужчина – слепые осколочные ранения лица и кисти. Всех пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ. Одна из пострадавших – 17-летняя девушка. Кроме того, в поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке беспилотника пострадал мужчина.